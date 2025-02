Monte Piazzo, la galleria senza pace. Blocco in calcestruzzo travolge un operaio: paura nel cantiere olimpico

Colico (Lecco) – Una galleria maledetta. Dopo i crolli, gli allagamenti, le ripetute chiusure, anche un grave infortunio. L’altra sera un manovale di 41 anni ha rischiato di morire nella Monte Piazzo, il tunnel della Statale 36 tra Colico a nord e Dorio a sud, in Alto Lario. Un concio in calcestruzzo di una decina di tonnellate gli è crollato addosso: lo ha travolto e colpito alle gambe. Il 41enne, manovale specializzato della Crezza, impresa di prefabbricati in conglomerati, insieme ai colleghi, stava effettuando i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della canna sud della galleria, quella in cui corre la carreggiata in direzione di Lecco e Milano. Si tratta di un cantiere olimpico in vista del Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, perché da lì passeranno atletici, tecnici, preparatori, giornalisti, spettatori per le gare che si disputeranno in Valtellina.

Stava scaricando e posizionando il blocco prefabbricato, un contrafforte della galleria, ma, forse per una manovra errata, gli si è ribaltato addosso. Avrebbe potuto travolgere anche tutti gli altri all’opera nella galleria, chiusa al transito proprio per l’intervento in corso. Immediato l’intervento dei soccorritori: i sanitari di Areu, i volontari della Croce rossa, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia strada, i soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio. Il 41enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato d’urgenza in ospedale, al Niguarda di Milano. “Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita”, rassicurano quanti lo stanno assistendo. I due tunnel della galleria Monte Piazzo sono lunghi 2 chilometri e mezzo, larghi 12 metri di alti 8.

La galleria è stata costruita nel 1974 su un cono di frana: più volte si sono verificati cedimenti, si è allagata ed è rimasta chiusa a lungo. “Sono state riscontrate in una porzione criticità strutturali – spiegano da Anas –. È stato elaborato un progetto di risanamento che consente da un lato di alleggerire la consistente pressione sulle strutture, attraverso rilevanti opere di drenaggio superficiale e profondo, e dall’altro di consolidare i rivestimenti”. Tra le soluzioni pure un sott’arco armato, che è quello a cui stava lavorando il 41enne, una soletta di contrasto, doppie reti e centine e l’impermeabilizzazione. Sono lavori da 55 milioni di euro.