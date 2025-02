Colico, crollo nella galleria Monte Piazzo: ferito un operaio

Colico (Lecco), 5 febbraio 2025 – Crollo in una galleria della Statale 36. Un operaio di 45 anni che stava lavorando in un cantiere all'interno del tunnel è rimasto ferito.

L'incidente si è verificato ieri sera – martedì 4 febbraio – dopo le 23 all'interno della galleria Monte Piazzo, all'altezza di Colico. Da quanto si è potuto apprendere al momento, sembra che si verificato un distacco di parte della volta della canna sud, in cui corre la carreggiata verso Lecco e Milano. I calcinacci avrebbero appunto travolto un cantoniere 45enne che era al lavoro nella galleria per interventi di manutenzione.

Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari di Areu, i volontari della Croce rossa di Colico e i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio. Con loro anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. Il ferito è stato poi elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono severe, ma non è in pericolo di vita.

La Monte Piazzo è una delle gallerie più lunghe della Statale 36: misura oltre 2 chilometri e mezzo, tra Dorio a sud e Colico a Nord. E' anche una delle più a rischio. Il traforo infatti sta lentamente ma inesorabilmente cedendo e scivolando verso il lago. Sono in corso interventi per oltre 55 milioni di euro solo per cominciare, per consolidare la galleria, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Già in passato il tunnel è stato chiuso più volte per lunghi periodi per metterlo in sicurezza. Secondo i tecnici potrebbe non reggere per più di 15 anni, poiché si trova su un cono di frana.