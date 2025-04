Merate, pensionato di 88 anni “perde” l'auto. A ritrovarla sono i carabinieri

Merate (Lecco), 4 aprile 2025 – L'età avanzata, un momento di amnesia temporanea, l'auto che non c'è più, la paura che qualcuno l'abbia rubata, l'agitazione che diventa panico. Nei giorni scorsi un pensionato di 88 anni di Merate ha telefonato disperato ai carabinieri perché non trovava più la sua Opel Corsa, non una semplice macchina, ma la sua libertà, di andare dagli amici, fare la spesa, accompagnare la sorella. Era convinto che qualcuno gliel'avesse porta via.

In soccorso

Lo hanno raggiunto due militari dell'aliquota Radiomobile in quel momento in servizio di pattuglia di pronto intervento: lo hanno calmato, consolato, ascoltato. E hanno compreso che nessuno lo aveva derubato, ma che era lui che non si ricordava dove avesse parcheggiato l'automobile. Una rapida occhiata e un controllo altrettanto rapido nei posteggi dei paraggi ed eccola lì la Opel Corsa.

Il beau geste

Gli angeli indivisa, una volta ritrovata la macchina, avrebbero potuto andarsene. E' bastato però uno sguardo fugace di intesa, senza nemmeno bisogno di parlare, per decidere che invece no, non potevano ancora andarsene, perché non potevano lasciarlo in quello stato: l'anziano era infatti ancora smarrito, confuso, spaesato, forse ancora più di prima, per l'immotivato imbarazzo di aver disturbato i carabinieri per un'auto che non trovata ma che invece era proprio lì, solo che lui non se lo ricordava più. Lo hanno così accompagnato e scortato a casa loro, sano e salvo, finalmente sereno e orientato. E' vero, i due carabinieri non hanno arrestato criminali, catturato latitanti, sventato furti né rapine, ma hanno aiutato chi aveva bisogno, fedeli al loro mandato di essere sempre vicini alla gente, specie agli indifesi, come un anziano di 88 anni smarrito, confuso e impaurito.