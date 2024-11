Martin Garrix al Nameless Festival 2025: chi è il dj numero 1 al mondo

Annone Brianza (Lecco), 23 novembre 2024 – Tre, due, uno... è Martin Garrix una delle guest star del prossimo Nameless Festival, in programma da 31 maggio al 2 giugno 2025 ad Annone Brianza. Il nome del primo headliner del Nameless Festival è stato annunciato ieri sera, venerdì: è stato lanciato come un razzo nel panorama degli eventi musicali più attesi dell'anno, al termine di un countdown scandito da tutti gli invitati, dalla Terrazza Martini, durante una premiere organizzata da Alberto Fumagalli, brianzolo di 39 anni, "papà" del Nameless, proprio per comunicare il primo grande ospite internazionale.

Martin Garrix

Martin Garrix, al secolo Martijn Gerard Garritsen, 28 anni, olandese è attualmente considerato il dj numero 1 al mondo. Divenuto famoso nel 2013 con il suo primo grande successo Animals non si è mai più fermato. E' la quinta volta che ottiene il titolo di miglior dj nonostante la giovane età. Solo un altro prima di lui ci era riuscito. Martin Garrix è anche un produttore e un musicista, con 12 dischi di platino e 4 ori in Italia. E' da poco uscito “Told You So”, il suo nuovo singolo insieme a Jex. Durante il lancio della sua partecipazione al Nameless, agli ospiti in Terrazza Martini è bastato intravedere il profilo sfocato del suo volto per comprendere subito di chi si trattasse e farli urlare per la sorpresa.

Il Nameless Festival

Il Namaless Festival tra fine maggio e inizio giugno torna nella maxi area della Poncia tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini in provincia di Lecco. Durante l'ultima edizione, nonostante la pioggia, in 90mila persone hanno partecipato all'evento durante cui sio sono esibiti un centiaio di artisti internazionali. Allo scorso Nameless si è anche esibito per l'ultima volta in pubblico Pino D'Angiò. Tante le novità previste per il 2025, per rendere l'esperienza sempre migliore: shuttle gratuiti, l'acqua gratis e l'accesso gratuito alle aree di sosta, che verranno rese ancora più fruibili. La prima edizione del Nameless si è svolta nel 2013 a Lecco: poche centinai di persone, un evento quasi di nicchia. In pochi anni si è trasformato in un appuntamento mondiale.