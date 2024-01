Manuela Spargi morta nell’auto finita nel lago. Sparito il carro funebre: funerale saltato e rabbia dei famigliari

Colico (Lecco), 6 gennaio 2023 – Il funerale avrebbe dovuto essere celebrato ieri, ma il feretro non è stato mai portato in chiesa e non si sa nemmeno di preciso dove sia.

La salma di Manuela Spargi, la 56enne milanese che mercoledì pomeriggio è morta dopo essere precipitata con l'auto nel lago di Como a Piona di Colico, non si trova.

I familiari attendevano la bara per venerdì pomeriggio in modo da poter celebrare il funerale organizzato per le 15 alla chiesa del Muliardo a Milano: hanno atteso per ore sul sagrato, ma il carro funebre di un’agenzia di Milano con le spoglie di Manuela non è mai giunto a destinazione.

Il telefono dell'autista dell'agenzia di onoranze funebri a cui è stato affidato il compito di ricomporre il feretro e di trasferire la bara risulta inoltre spento e non si riesce a contattarlo per chiedergli conto di quanto successo.

“Il gps localizza il veicolo a Sondrio completamente fuori mano rispetto a Milano dove dovevano portare la salma – denuncia una nipote di Manuela -. La tragedia della tragedia”. “E' assurdo – commenta il sindaco di Colico Monica Gilardi -. Mi spiace veramente per i familiari per questa situazione inconcepibile che sta provocando loro ulteriore dolore”.

Dai primi accertamenti pare che l'autista del carro funebre abbia sbagliato strada: invece che imboccare la Statale 36 verso Milano avrebbe allungato il giro – non si sa perché – verso Sondrio, salvo restare bloccato in una bufera di neve in un punto dove non c'è copertura telefonica e dove abbandonare il carro funebre.

Nessuno tuttavia ha informato i familiari dell'accaduto né ha comunicato loro se effettivamente il feretro di Manuela sia stato recuperato o meno.