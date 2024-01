Maltempo in Valchiavenna, a Madesimo chiusa la strada statale 36

Madesimo (Sondrio), 6 gennaio 2024 - Il maltempo in alta Valchiavenna condiziona la viabilità. Infatti a causa di condizioni meteo avverse la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni in un tratto all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio. Lo segnala ora Anas.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto non appena possibile. La località turistica dell'alta Valchiavenna e gli impianti di sci sono comunque raggiungibili con la viabilità alternativa.