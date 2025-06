Mandello, frana nella notte sulla provinciale Lariana al Moregallo: interrotta la Lecco-Bellagio

Mandello del Lario (Lecco), 5 giugno 2025 – La Lecco-Bellagio è chiusa per frana. Nella notte, intorno alle 3, si è verificato uno smottamento nella zona dal Moregallo a Mandello del Lario, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como. Una colata di fango, sassi, tronchi e rami d'alberi e altri detriti si è riversata sulla provinciale 583 Lariana, la provinciale Lecco-Bellagio. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Non sono rimasti convolti automobilisti né altri passanti.

Le conseguenze

La strada è interrotta in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Valmadrera e Onno. “Si informa che a causa di uno smottamento avvenuto in località Melgone, prima delle gallerie in direzione Lecco con scivolamento sulla carreggiata stradale di fango, legno e materiale vario, la strada provinciale 583 Lecco-Bellagio è attualmente interrotta in entrambi i sensi di marcia”, avvertono dal Comune di Oliveto Lario.

Deviazioni

Il traffico verso Lecco è deviato verso Valbrona: si tratta di un giro di parecchi chilometri e minuti in più. Sono stati bloccati anche alcuni collegamenti in autobus, mentre altre corse sono deviate sempre verso Valbrona. I tecnici della Provincia sono al lavoro per sgomberare la carreggiata e valutare il da farsi.