Lecco-Ballabio, nuovi lavori e chisure notturne

Altri lavori e altre chiusure sulla nuova Lecco-Ballabio. Nemmeno il tempo di concludere i lavori in corso per la messa in sicurezza della Diramazione della Statale 36 per la Valsassina, in seguito a una prima frana che l’ha travolta nel nel dicembre 2022 e ai successivi smottamenti e allagamenti, che da Anas annunciano un ulteriore intervento, che dovrebbe però risolvere una volta per tutte il problema di regimazione dell’acqua. Lo ha annunciato Nicola Prisco, responsabile di Anas per la Lombardia durante un sopralluogo con il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, il vicepresidente provinciale Mattia Michele e il sottosegretario regionale Mauro Piazza. Sono stati stanziati 750mila euro. I lavori cominceranno a luglio e dureranno tre mesi. Sarà necessario chiudere la Lecco-Ballabio per 30 notti. Sono cominciati e procedono i lavori pure per la riqualificazione del tratto di pista ciclabile parallela alla 36 lungo il lago di Annone, come ha potuto verificare il sindaco di Civate, Angelo Isella, durante un’ispezione sempre con il responsabile lombardo di Anas. L’opera verrà conclusa entro la fine dell’anno. L’intervento dovrebbe assicurare un passaggio sicuro e asciutto ai ciclisti, evitando che invadano la Superstrada Milano-Lecco su cui non potrebbero transitare per baipassare le pozze d’acqua che si formano quando piove, con il rischio di essere travolti o di innescare incidenti. Il sottosegretario regionale parla di "effetto Olimpiadi": "Abbiamo l’opportunità di sistemare problemi viabilistici che da tempo meritavano risposte concrete ed efficaci, un lascito importante per la nostra provincia che sarà vetrina eccezionale dell’evento olimpico". D.D.S.