Lorenzo, lo studente con la passione per gli autobus: “Ho comprato uno storico Iveco, lo rimetterò su strada”

Lecco – Una passione, quella per gli autobus, che è diventata l’inizio di una collezione e probabilmente di un lavoro importante. Lorenzo Lanfranconi, studente di 22 anni di Lecco che si sta laureando in Lettere, ha comprato un vecchio pullman. È un Iveco Civibus Portesi 865 del 1991, un pezzo importante della storia del trasporto collettivo. Se lo è aggiudicato per poco, 800 euro. Era in rimessa, fuori servizio, dal 2021, e se non lo avesse salvato lui, sarebbe stato rottamato.

“Veniva utilizzato a Lecco – racconta Lorenzo –. È impeccabile, all’epoca bastava qualche martellata per rimettere a posto la carrozzeria e ho dovuto sistemare solo qualche problemino meccanico di poco conto. C’è solo ancora qualcosina per riportarlo al suo allestimento originale. All’inizio volevo trasformarlo in un luogo di ritrovo per gli amici e altri appassionati come me, ma adesso mi piacerebbe che tornasse a circolare, magari per qualche viaggio storico”.

Il bus che ha comprato potrebbe essere il primo di una lunga serie, almeno o almeno Lorenzo lo spera. “Mi piacerebbe tanto. A frenarmi è il costo, non tanto dei mezzi abbastanza accessibile, quanto del posto dove custodirli, perché ci vogliono ampie rimesse”. Lo stesso vale per la patente di guida per gli autobus, che ha un prezzo non indifferenze, specialmente per un giovane universitario.

Ma come è nata la passione di Lorenzo per gli autobus? “Sono molto curioso, soprattutto su quanto mi circonda e sulle esperienze che affronto quotidianamente, come appunto prendere il bus per andare a scuola o girare per la città”. Una curiosità non solo sui pullman, ma anche sulla loro gestione e sull’organizzazione delle linee che i pullman percorrono, tanto che si deve a lui la riorganizzazione del servizio di trasporto urbano a Colico, elaborata durante uno stage.

“Mi hanno contattato e reclutato dalla società Arriva dopo che che avevo inviato alcune mie proposte e uno studio sul miglioramento dei percorsi e degli orari per renderli più utili alle esigenze dei passeggeri ai responsabili di Linee Lecco, la municipalizzata del trasporto pubblico a Lecco”, spiega Lorenzo. Ha certamente svolto un ottimo lavoro, perché è stato proprio in questi giorni selezionato pure per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Ho già svolto un colloquio e attendo la risposta a breve. Potrebbero propormi un contratto full time di dieci mesi per contribuire all’organizzazione dei trasporti in autobus tra Milano e Livigno”.