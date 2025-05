Lierna, il sottopasso è diventato troppo basso e i camion si incastrano: l'allarme degli imprenditori

Lierna (Lecco), 13 maggio 2025 – Il sottopasso di Lierna è troppo basso e i camion non ci passano più. A farne le spese quest'oggi è stato un altro autotrasportatore, l'ennesimo. L'intervento, finanziato con soldi pubblici, “per la ripresa economica”, come scritto su un cartello in bella mostra posizionato vicino al ponte e targato Regione Lombardia, in realtà la sta letteralmente frenando, anzi fermando.

L'abbassamento del sottopasso

Da quando è stato "sistemato", nel sottopasso ferroviario di Lierna i camionisti non ci passano più e quindi non possono più andare né venire dall'area industriale del paese in riva al lago di Como. Un danno, ma anche una beffa, visto che appunto i lavori sono stati pagati con fondi stanziati tramite il Piano Lombardia per la ripresa economica. Per evitare allagamenti e favorire il deflusso della pioggia, la vecchia griglia di scolo è stata sostituita con un nuovo tombotto: i lavori si sono però tradotti, tra il resto, con l'abbassamento del passaggio, da cui ora non possono più transitare veicoli alti 4 metri o anche meno, che invece prima passavano senza problemi.

La denuncia

“La sostanza di quanto accade nel sottopasso di Lierna praticamente ogni giorno è che gli imprenditori e le loro imprese a nord del tombotto, continuano a essere ostaggio della burocrazia e di interventi, finanziati da Regione Lombardia, che hanno ridotto l’altezza del sottopasso ferroviario”, denuncia la paradossale situazione il consigliere regionale dem lecchese Gian Mario Fragomeli. “I camion intrappolati, con il blocco della circolazione e gli enormi disagi per le attività produttive e i cittadini, non sono un’invenzione – prosegue il democratico -. Oggi ci si ripropone l’ennesimo mezzo pesante che non riesce a uscire dal tunnel ferroviario. A Lierna non si meritano tutto ciò. Qualcuno da Palazzo Lombardia deve intervenire per trovare una soluzione una volta per tutte”.