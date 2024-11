Camion incastrato nel tunnel della ferrovia

Ci risiamo. Una scena già vista ma che, ogni volta, desta un mix di sconcerto, preoccupazione e ilarità, quella che si è registrata a Desio. Con un camion che si è incastrato nel sottopasso della linea ferroviaria. Non quello, più grande e proprio sotto la stazione, di via Tagliabue, questa volta, bensì quello più piccolo, poche decine di metri più avanti, di via Lampugnani. Una replica di quelle già avvenute più volte negli ultimi anni in entrambi i sottopassi. In questo caso il camionista arrivava dalla zona di San Giorgio-Valassina e doveva dirigersi verso il centro. Non si è accorto della segnaletica che indica l’altezza del ponte e ha proseguito come se nulla fosse, fino a incastrarsi nel tunnel (nella foto). Per fortuna non è rimasto ferito e dopo gli inevitabili disagi al traffico, la situazione poi si è risolta senza gravi danni. Ma il pericolo è sempre dietro l’angolo. Nel sottopasso più grande il problema dei camionisti sbadati è stato risolto con un portale in metallo, con i cartelli bene in vista, che avvisa in maniera chiara dell’altezza di tre metri e mezzo. Da quando è stato installato non si sono verificati più problemi.

Le immagini, inevitabilmente, tutte le volte, rimbalzano sui social tra ilarità, preoccupazione e rabbia. Più di una volta sono dovuti intervenire i vigili per risolvere i guai. Spesso sarebbero i navigatori satellitari a “ingannare” e portare sulla strada sbagliata i trasportatori. In questo caso, è rimasto illeso, ma in passato c’è anche chi è rimasto ferito nell’impatto.

Ale.Cri.