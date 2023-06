Lecco in finale, un maxischermo per vedere la partita

Lecco, 10 giugno 2023 – Un maxischermo, come per le partire dei mondiali di calcio. Perché in fondo per i blucelesti tornare in B sarebbe come vincere la coppa del mondo. Per la partita di andata della finale tra Lecco e Foggia per conquistare la promozione in serie B, martedì sera si potrà assistere all'incontro su un maxischermo allestito sul piazzaleRiccardo Cassin, alla Piccola.

pertutti i tifosi blucelesti - commentano l’assessore allo SportEmanuele Torri e quello all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Per chi non potrà seguire la squadra direttamente intrasferta, mettiamo a disposizione l’area eventi alla Piccola”.

Il maxischermo verrà posizionato nello spazio di piazzale Cassin appunto e sarà possibile accedere all’area a partire dalle 20.30. Il fischio d'inizio della partita sarà invece alle 21.30. La partita di ritorno si disputerà in casa, domenica pomeriggio alle 17.30.