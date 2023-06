Lecco in finale, la festa dei tifosi per l’arrivo della squadra in una città che ora sogna la B

Lecco, 9 giugno 2023 – Festa in città per il ritorno dei blucelesti, reduci dalla storica impresa di Cesena che ha spalancato la finale playoff di serie C. Il pullman che ha riportato la squadra in città è stato accolto da tanti tifosi che si sono dati appuntamento allo stadio Rigamonti-Ceppi per salutare Luciano Foschi e i suoi ragazzi. Continua il sogno della serie B che a Lecco manca da cinquant’anni.

Il pullman della squadra accolto dai tifosi all'arrivo allo stadio dopo l'impresa di Cesena

Rush finale

Tra Lecco e la serie B mancano solo 180’ (salvo supplementari), che Giudici e compagni si contenderanno nella doppia finale contro il Foggia, cliente tosto e blasonato.

La squadra di Delio Rossi ha eliminato un altra “big”, il Pescara del grande ex Zdenek Zeman a Foggia, anche questa una sfida decisa ai rigori dopo che la partita all'Adriatico si era conclusa 1-1 (2-2 all'andata in Puglia), con il punteggio finale di 4-3 dal dischetto.

Doppia sfida

La gara d’andata, secondo sorteggio, si giocherà martedì 13 giugno allo Zaccheria di Foggia: fischio d’inizio previsto per le 21.30. Il match di ritorno al Rigamonti-Ceppi si giocherà invece alle 17.30. In caso di parità complessiva si procederà con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore, esattamente come avvenuto in semifinale. La vincente sarà la quarta la quarta squadra promossa in B oltre a Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro, che avevano vinto i rispettivi gironi.

La storia

Il Lecco ha disputato la sua ultima stagione in Serie B nell'ormai lontano 1972-73. Fu un’annata travagliata: l’esonero di Angelo “Ciccio” Longoni e l’arrivo in panchina di Francesco Meregalli non bastò ad evitare di chiudere il campionato all’ultimo posto in classifica con soli 25 punti.

Il Foggia invece manca dalla B dalla stagione 2018-19. Le vicende societarie hanno portato, successivamente, i pugliesi a ripartire dalla serie D e con la finale playoff si chiude una risalita non semplice.