Lecco, città delle infrastrutture sociali

Lecco, una città che include, a differenza delle tante città sempre più esclusive. "Si arricchisce la mappa delle infrastrutture sociali della nostra città – conferma Emanuele Manzoni, l’assessore al Welfare di Lecco -. Negli scorsi giorni alcuni cantieri hanno visto passaggi importanti". Sono l’ex casa del custode delle scuole di Santo Stefano, in via Alcide De Gasperi, destinata all’accoglienza in autonomia di persone con disabilità, e la Stazione di posta di via dell’Isola, oggetto di un’intelligente riqualificazione che renderà flessibile la struttura interna per offrire il pernottamento a senzatetto o a chi sta affrontando una situazione di emergenza abitativa. "In questa fase dove la città è in trasformazione questi progetti vogliono essere un punto di riferimento per una comunità attenta e coesa", spiega sempre l’assessore. "Abbiamo scelto di dare risposte anche ai bisogni sociali più estremi della città, occupandosi delle persone che per condizione di vita sono ai margini della vita economica e sociale – si associa il sindaco Mauro Gattinoni - Abbiamo ottenuto una cifra di 2 milioni di euro". Parte dei costi saranno infatti coperti tramite fondi del Pnrr: 1 milione di euro per la Stazione di posta e 395 mila sui 500mila di spesa dell’intervento per l’ex casa del custode delle scuole. "Con l’estate, saranno conclusi pure lavori di abbattimento delle barriere architettoniche alla Biblioteca di Lecco dal valore di mezzo milione di euro tutti finanziati dal Pnrr – aggiunge Mauro Gattinoni -, per migliorare l’accessibilità del servizio per persone con disabilità". D.D.S.