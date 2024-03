Mandello, malore durante l'immersione nel lago di Como: grave un sub milanese

Mandello del Lario (Lecco), 9 marzo 2024 – Un sub di 62 anni stava per morire annegato nel lago di Como. È stato soccorso in extremis. Ancora una volta il teatro dell’episodio è al largo del Moregallo, sponda occidentale di Mandello del Lario, dove solo domenica scorsa è morta una sommozzatrice che aveva 62 anni.

Il sub probabilmente ha accusato un malore mentre era in acqua oppure ha riscontrato un problema durante l'immersione: quanto sia accaduto non è al momento ancora chiaro. A lanciare l'allarme sono stati altri sommozzatori.

Il 62enne, residente in provincia di Milano, è stato trascinato a riva, poi lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Valmadrera. Era esanime, in stato di arresto cardiorespiratorio. Dopo essere stato rianimato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.