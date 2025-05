Colico, aquaplaning in Statale 36: auto cappotta più volte. Feriti il papà e il figlio

Colico (Lecco), 4 maggio – La forte velocità, una pozza d'acqua, l'auto fuori controllo che cappotta più volte. A bordo, un 42enne di Campodolcino, e il figlio di 10 anni. Grave incidente nella prima serata di oggi in Statale 36 all'altezza di Colico, in direzione nord, verso Sondrio.

L'incidente

Un automobilista di 42 anni al volante di una Jeep Renegade ha perso il controllo della macchina a causa dell'aquaplaning, nonostante appunto guidasse un mezzo fuoristrada. A innescare la carambola, la velocità eccessiva e una grande pozzanghera vicino allo svincolo di uscita di Piona dalla Superstrada, in un punto che si trasforma spesso in un lago quando piove, come ha piovuto oggi, anzi diluviato, in Alto Lario. Il veicolo si è ribaltato più volte, con intrappolati all'interno papà e figlio, che fortunatamente indossavano entrambi le cinture di sicurezza, che probabilmente hanno salvato loro la vita, poiché altrimenti sarebbero stati proiettati fuori dall'abitacolo attraverso i vetri dei finestrini o avrebbero picchiato la testa contro i montanti interni.

I soccorsi

Immediato l'allarme agli operatori del 112 dagli altri automobilisti in transito, che si sono anche fermati per sincerarsi di quanto successo. Papà e figlio sono stati soccorsi entrambi dai soccorritori volontari del Soccorso bellanese e dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano, che li hanno estratti in sicurezza dall'auto semidistrutta. Dopo essere stati stabilizzati e dopo la prima assistenza, sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Gravedona. Nonostante la dinamica e i numerosi traumi riportati, né il genitore, né il bambino corrono pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso e salvataggio, gli agenti della Polizia stradale con i cantonieri di Anas hanno temporaneamente chiuso un tratto di Statale 36.