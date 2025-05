Speronato in Superstrada muore in moto

Una toccata, più che uno scontro. Poi la sbandata e l’imbardata. Andrea è stato catapultato contro il guard rail ed è morto sul colpo. L’incidente è successo ieri mattina, alle 9, sulla Milano – Lecco, in direzione sud della Statale 36, verso Milano, all’altezza di Annone Brianza. Andrea Marco Castagna aveva 48 anni ed era il titolare della Ortopedia Castagna di Lecco, città dove abitava, storica attività di famiglia. Andrea era in sella alla sua Harley-Davidson: procedeva verso Milano appunto. Probabilmente lo ha speronato un conducente di 41 anni alla guida di un furgone frigorifero. Sono intervenuti i sanitari dell’automedica e dell’autoinfermieristica di Areu, ma Andrea era già morto. "Abbiamo constatato il decesso in posto", confermano da Areu. Illeso invece il 41enne, ma sotto shock, per quanto successo e per la cruenta scena del corpo di Andrea: per questo è stato trasferito in ambulanza in ospedale, all’Alessandro Manzoni di Lecco. I cantonieri di Anas hanno chiuso la carreggiata sud della Statale, per consentire agli agenti della Polizia stradale di Monza di effettuare i rilievi del sinistro. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona in orario di punta, con code di sei chilometri sulla direttrice teatro dell’incidente e rallentamenti nella corsia opposta. Un inizio settimana tragico, dopo una domenica segnata da molti incidenti, anche gravi.

Daniele De Salvo