Gatto Panceri cade in casa e batte la testa: il racconto dell’incidente su Instagram

Barzanò, 26 aprile 2024 – Brutta avventura – con lieto fine – per Gatto Panceri, cantautore e autore di brani musicali con una carriera ormai quarantennale. L’artista è stato vittima di un incidente domestico, le cui conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi rispetto a quanto è stato raccontato (e mostrato, con foto e video) sui social.

Il racconto

È stato lo stesso autore di “Stellina” e “Dove dov’è”, infatti, a rendere noto l’episodio, con un post scritto anche per rassicurare fan e follower. “Può bastare una svista, una scivolata e la vita può cambiare in un attimo”: inizia così il messaggio su Instagram di Gatto (psuedonimo di Luigi Giovanni Maria Panceri), accompagnato da un’eloquente fotografia del cranio ricoperto di cerotti.

La scivolata

Panceri si trovava nella sua casa di Barzanò, nel Lecchese, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, battendo violentemente la testa contro un mobile. Fortunatamente, nonostante la botta e il punto delicato colpito, il cantautore se l’è cavata con una medicazione (quasi) fai da te e un grosso spavento. “Se avessi battuto una tempia o la spina dorsale – osserva Panceri – sarebbe potuta andare molto peggio”. Chiusura con una battuta, a dimostrazione che l’artista brianzolo non ha perso spirito e ottimismo. “Ho avuto l’ennesima prova che ho la testa davvero dura”.

Gli impegni

Senza piangersi addosso, in un post successivo corredato da video, oltre a confermare di trovarsi in buone condizioni, Gatto – originario di Concorezzo, in provincia di Monza – ha annunciato di essere in grado di rispettare gli impegni che la sua carriera gli propone per questi giorni. È partito, infatti, per Viareggio, dove si trova la studio di registrazione in cui oggi, martedì 26 aprile, inizierà a mixare il suo nuovo singolo.

Confermata anche la presenza con esibizione dal vivo in una trasmissione Rai del prossimo 4 maggio.