“Dateci l'oro, altrimenti esplode la casa": finti tecnici truffano due anziani a Missaglia

Missaglia (Lecco), 29 gennaio 2025 - “Dovete consegnarci l'oro, altrimenti la casa potrebbe esplodere”. Ma non era vero niente, era solo una truffa. Vittime dell'ennesimo truffa sono marito e moglie anziani, 80 anni lui, 78 lei.

I due abitano in centro a Missaglia. Ieri mattina hanno suonato alla porta del loro appartamento due sconosciuti: “Siamo tecnici dell'acquedotto”, si sono qualificati, mostrando anche un tesserino identificativo, ovviamente falso. Hanno spiegato che erano lì per controllare le tubature. I due ottantenni si sono lasciati convincere dai modi di fare gentili e dagli abiti ben curati e li hanno lasciati entrare. Una volta dentro i due hanno finto di eseguire le verifiche. “Ci spiace – il verdetto -, dovete darci tutto l'oro e i gioielli che avete, perché la lega di cui sono composti potrebbe innescare un'esplosione”.

Spaventati e confusi, i padroni di casa ci sono cascati e hanno consegnato tutti i preziosi che avevano: collane, orecchini, bracciali, orologi... dal valore di diverse migliaia di euro, oltre a quello affettivo. Ottenuto quello che cercavano e volevano, i sedicenti tecnici dell'acquedotto si sono allontanati. Solo più tardi, passata la concitazione del momento, i due anziani coniugi hanno realizzato di essere stati raggirati. Per la vergogna non volevano quasi nemmeno telefonare ai carabinieri per denunciare quanto successo, come spesso purtroppo accade alle vittime, che pensano sia colpa loro se sono state truffate, non invece di chi le ha derubate.