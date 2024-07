Finto tecnico sparisce con 10mila euro

La solita truffa del finto addetto ai controlli della qualità dell’impianto del gas, ieri mattina è andata nuovamente a segno, nell’abitazione di una donna di 90 anni, a cui sono stati sottratti oltre 10mila euro. L’uomo si è presentato alla porta di casa in mattinata, in via Conciliazione a Tavernola, spacciandosi per un tecnico incaricato di svolgere verifiche sull’impianto di erogazione del gas. Ha spiegato bene cosa avrebbe dovuto fare, specificando alla pensionata, che era da sola in casa, che per sicurezza, mentre venivano fatte le verifiche, avrebbe dovuto raccogliere il denaro e gli oggetti preziosi che aveva in casa e appoggiarli in frigorifero, raccolti in un unico sacchetto. La donna ha quindi raggruppato 800 euro in contanti e tutti gli ori e gioielli che aveva, il cui valore complessivo si aggirava attorno ai 10mila euro. È poi riuscito a distrarre un attimo la vittima, il tempo di mettere le mani sul sacchetto che aveva fatto preparare in frigo e sparire. Quando la donna non lo ha più trovato in casa, si è accorta che erano spariti anche tutti i suoi averi. Pa.Pi.