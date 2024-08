Lecco, padre e figlio di 7 anni appesi a uno sperone a 1700 metri d’altezza: salvati dai Draghi lombardi

Lecco, 17 agosto 2024 – La gita in montagna tra papà e figlio di 7 anni si è trasformata in un incubo per due escursionisti lecchesi. Sono rimasi bloccati in un canalone a strapiombo sul Resegone, appesi ad uno sperone di roccia a 1.700 metri di quota.

L'operazione di soccorso che ha portato al recupero del bambino

I due stavano risalendo il canalone Cermenati, una via impegnativa, consigliata ad alpinisti con esperienza, esperienza che un bambino di 7 anni, per quanto abituato ad andare in montagna, non può aver ancora maturato. Il ragazzetto infatti ad un certo punto non è più riuscito a proseguire oltre.

Il salvataggio con l'elicottero del papà e del figlio di 7 anni. La freccia indica dov'erano bloccati

Il papà ha immediatamente chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno mobilitato i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco decollati dalla base di Malpensa, con i colleghi della squadra speleo alpino fluviale del comando provinciale di Lecco.

Dopo aver individuato il genitore con il figlio, i soccorritori li hanno recuperati dall'alto, calandosi con il verricello e trasferendoli uno per uno a bordo del mezzo aereo, sempre assicurandoli al verricello. Infine li hanno trasbordati in un un posto sicuro, sani e salvi entrambi.