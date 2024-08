Roberto Sebastiano Greco trovato morto in una scarpata a Gressoney: addio al prof della Statale di Milano

Le ricerche partite nella tarda serata di venerdì 9 agosto sono terminate con il peggior epilogo possibile. Roberto Sebastiano Greco è stato trovato senza vita l'escursionista di 67 anni, di Milano, che risultava disperso da in val di Gressoney. L’uomo, professore a contratto dell'Università di Milano, è caduto per alcuni metri in una scarpata, lungo un sentiero, il numero 7, sopra Gaby (Aosta). Era in villeggiatura e ieri mattina era uscito dicendo di andare a fare una escursione al colle della Vecchia, valico a 2.185 metri di quota che si trova tra i comuni di Gaby e Piedicavallo (Biella).

Non vedendolo più rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i familiari avevano dato l'allarme, facendo partire le ricerche.

La sua auto era stata trovata parcheggiata ieri vicino al campo sportivo di Gaby. Il segnale del suo telefono cellulare era stato agganciato nella zona delle cascate di Niel, prima di non essere più rintracciabile. Oggi, sabato 10 agosto, sono stati impegnati nelle ricerche, anche con sorvoli in elicottero e l'utilizzo di unità cinofile, tecnici del Soccorso alpino valdostano, professionisti e volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e carabinieri.

Le operazioni sono state complicate dalla fitta vegetazione presente nell'area. Da accertare se il decesso sia legato a un malore o ai traumi riportati nella caduta. Con una lunga esperienza in agenzie di pubblicità internazionali, Greco dal 2019 insegnava nell'ateneo milanese Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine.