Dervio, macigno franato sulla mulattiera: entro sabato un corridoio per rompere l'isolamento

Dervio (Lecco) 9 agosto 2024 – Un corridoio sicuro per andare e venire dalla frazione rimasta isolata a causa di una frana che ha bloccato l'unica mulattiera di collegamento. Verrà aperto entro domani mattina, sabato. Proseguono infatti a ritmo serrato i lavori per rimuovere il grosso masso che è franato sull'unico sentiero di accesso tra Dervio, sul lago di Como, e Pianezzo, località a monte del paese. I tecnici incaricati stanno frantumato pezzo a pezzo il macigno crollato, in modo da poterlo poi rimuovere a tocchi. Stanno utilizzato uno speciale cemento espansivo, che iniettano in alcune fessurazioni e in altri fori appositamente praticati: quando la sostanza di solidifica, il suo volume aumenta e così spacca la pietra. Al momento del dissesto, nella frazione c'erano una trentina di persone, quasi tutti villeggianti, turisti e proprietari di seconde case, e solo due residenti. Tra loro anziani, bambini e anche stranieri. In quattro hanno accettato l'aiuto dei vigili del fuoco per evacuare la zona ed essere scortati a valle, gli altri invece hanno preferito rimanere lì, in attesa appunto che venga aperto un varco lungo il sentiero. Il passaggio è utilizzato solitamente pure da molti escursionisti per gite sulle montagne della zona. Nel frattempo la mulattiera resta chiusa ed è vietato il transito: sarebbe troppo pericoloso, proprio per le operazioni di frantumazione del macigno in corso e per possibili altri distacchi. Per mettere in sicurezza tutta l'area con apposite reti di contenimento è già stata preventivata una spesa di circa 70mila euro.