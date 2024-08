Dervio, macigno frana sulla mulattiera: 26 persone isolate. Tra loro anziani e bambini

Dervio (Lecco), 6 agosto 2024 – Ventisei persone sono rimaste isolate a Dervio. Un grosso masso è crollato su una mulattiera, l'unico collegamento tra il paese e la zona. Si tratta soprattutto di turisti, villeggianti e proprietari di seconde case. I residenti sono solo un paio.

Tra loro ci sono diversi anziani e bambini. Per consentire a chi desidera di evacuare la zona in sicurezza, sono stati mobilitati sia i vigili del fuoco, sia i tecnico volontari del Soccorso alpino. Quanti invece non vogliono lasciare la zona, possono tranquillamente restare lì, però non possono muoversi.

Il sindaco

“Le verifiche effettuate dal geologo riscontrano un pericolo residuo che dovrà essere risolto con il disaggio che richiederà alcuni giorni – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. Entro sabato dovremmo poter creare un corridoio e fasce orarie di passaggio. Fino ad allora il sentiero resta chiuso. Chi non è in grado di percorrere vie alternative per limiti fisici può chiamare gli operatori del 112, perché vigili del fuoco e volontari del Soccorso alpino sono già allertati per fornire assistenza a chi deve per forza scendere a valle. Anche chi può restare a monte fino a sabato ma avesse esigenze improrogabili di medicine o cibo può contattare gli operatori del 112 e segnalare l'esigenza” L'allarme è scattato di prima mattina alle 7, quando ci si è accorti di un macigno franato sulla mulattiera. È crollato dal versante sovrastante. L'enorme blocco di pietra è piombato sul camminamento come una bomba: ha divelto il corrimano e ostruito completamente parte del passaggio, sia perché in parte lo ha distrutto, sia perché c'è il rischio di altri distacchi dei detriti ancora pericolanti.

Le operazioni di disgaggio dovrebbero cominciare domani, mercoledì. Al momento, nonostante l'allerta, non si registrano particolari situazioni di disagio.