Dervio, crolla un macigno: interrotta la mulattiera che sale verso Pianezzo

Dervio (Lecco), 6 agosto 2024 – Un enorme macigno si è staccato dal versante della montagna ed è piombato sulla mulattiera sottostante. Per fortuna in quel momento non stava passando alcun escursionista.

La frana si è verificata a Dervio, lungo il sentiero che dal paese sale verso Pianezzo, dove è crollato un grosso masso, che ha distrutto parte del camminamento.

L'accesso alla mulattiera al momento è stato interdetto per motivi di sicurezza: si temono nuovi distacchi e inoltre il passaggio è appunto bloccato. E' previsto il sopralluogo di un geologo per verificare la situazione.

Non è la prima volta che in quel punto si verificano smottamenti, che minano la sicurezza e l'incolumità sia dei numerosi escursionisti di passaggio sia dei proprietari di alcune cascine che potrebbero essere investite dai dissesti.