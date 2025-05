Cremeno, alla guida (da una vita) senza aver mai preso patente: fermati due insospettabili 60enni valsassinesi

Cremeno (Lecco), 12 maggio 2025 – Alla guida da una vita ma senza aver mai preso la patente. Gli agenti della Polizia locale dell'Altopiano Valsassina hanno fermato a Cremeno due sessantenni che hanno sempre guidato, sebbene non abbiamo la patente, per il semplice fatto che non l'hanno mai conseguita. Sono entrambi due valsassinesi del posto, due insospettabili. I due sono stati fermati per caso, durante normali posti di controllo. Uno venerdì, l'altro sabato. Quest'ultimo però, quando ha visto i poliziotti della Locale che gli mostravano la paletta, invece che fermasi, ha premuto sul pedale dell'acceleratore ed è scappato, prima in auto, poi a piedi. Non è comunque andato molto lontano. Oltre che senza patente, era pure senza assicurazione.

“Questi due interventi lasciano increduli - commenta il comandante della Polizia locale dell'Altopiano Valsassina, Andrea Piazza - perché il mancato rispetto di una regola basilare come il possesso della patente di guida si protraeva da decenni, tuttavia il costante e capillare presidio del territorio dimostra che sia possibile garantire la legalità”. “Ringrazio i nostri agenti - aggiunge il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi - per l'intervento effettuato. Questi episodi di persone che circolano senza essere in regola sia per quanto riguarda la patente e i veicoli utilizzati purtroppo sono sempre più frequenti. Da mio punto di vista ci vuole tolleranza zero in quanto la sicurezza dei cittadini rispettosi delle regole viene prima di tutto!”.