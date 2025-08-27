Con il coltello dall’ex. Sorpreso in giardino scattano le manette

Ubriaco e armato di coltello, voleva entrare nella casa dell’ex moglie. La Polizia ha arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un quarantatreennee cittadino moldavo, residente a Como. La richiesta d’aiuto è arrivata alla Questura poco dopo le 20.30. La donna, una cittadina moldava di 41 anni, ha chiesto l’intervento di una Volante perché aveva notato la presenza di suo marito all’esterno della propria abitazione nonostante avesse un divieto di avvicinamento. La donna ha spiegato agli agenti che, mentre era nella sua camera da letto, ha notato un’ombra nel suo giardino, allarmando anche il figlio minore presente in casa. Che l’uomo fosse intenzionato ad entrare in casa è stato confermato anche da alcuni testimoni che hanno udito rumori di forzatura di una tapparella e hanno riconosciuto l’uomo. Gli agenti intervenuti hanno subito notato il quarantatreenne all’interno del giardino dell’abitazione e hanno proceduto alla perquisizione: gli è stato trovato indosso un coltello con una lama di sedici centimetri. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, è stato portato negli uffici della Questura di Como per gli ulteriori accertamenti dai quali sono emersi precedenti di polizia e notizie di reato per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e minaccia, nonché un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Per l’uomo oltre all’arresto è scattata anche la denunciaper porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sequestrato il coltello.