Tragica gita sul Lario. Cade dalla barca a noleggio. Papà inghiottito dal lago

La barca a noleggio, il giro sul lago, il bagno in acqua. Doveva essere una giornata da sogno. Invece. Un turista tedesco di mezza età ieri intorno alle 17.30 è annegato nel lago di Como, al largo di Dorio e il suo corpo ieri sera non era stato ancora recuperato. I flutti lo hanno inghiottito sotto gli occhi dei due figli, due ragazzini, e della moglie. È caduto in acqua da un’imbarcazione a nolo: forse si è tuffato per aiutare i due ragazzetti che erano in difficoltà ed è annegato dopo essere riuscito a salvarli, ma mancano riscontri certi sulla circostanza. Se sia finito nel lago per una caduta accidentale oppure se si sia buttato di proposito per recuperare i due figli, non è comunque più riemerso.

Immediato l’allarme e le ricerche. "I bambini e la moglie sono stati tratti in salvo, ma l’uomo risulta disperso", spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Moglie e figli del turista tedesco sono stati poi scortati in porto a Dongo, da dove erano salpati. "Sono disperati", riferiscono i soccorritori. Per cercare il papà sono subito intervenuti i militari della Guardia costiera incaricati di coordinare le operazioni, vigili del fuoco della squadre nautiche di Bellano e di Dongo, i volontari del Soccorso bellanese in idroambulanza. Da Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del 115 in elicottero con a bordo i sommozzatori d’equipaggio per una perlustrazione area dall’alto con l’obiettivo di riuscire a individuare il corpo del turista sotto la superficie dell’acqua. Sono stati pure i sub dei vigili del fuoco di Venezia Mestre del Nucleo interregionale di Veneto e Trentino.