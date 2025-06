Grandine e vento a Colico, un grosso ramo si spezza e travolge un kiter: paura in riva al lago

Colico (Lecco), 26 giugno 2025 – Un kiter di 56 anni è stato travolto da un albero in riva al lago. È successo a Colico. Il 56enne, di Senago, era in riva al lago di Como, sul lungolago di Colico. Era appena uscito dall'acqua, anche perché stava grandinando e il vento soffiava molto forte, con raffiche a quasi 70 chilometri all'ora. Stava ripiegando la vela del suo kitesurf per poi caricarla in auto insieme al resto dell'attrezzatura e tornarsene a casa.

Un folata d'aria però ha spezzato la pianta sotto cui si trovava e un grosso ramo gli è crollato addosso, colpendolo in testa. In seguito alla botta è caduto a terra stordito. Lo hanno soccorso i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari del Soccorso bellanese. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio.

Il kiter si è comunque ripreso e le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto. Gli è stato comunque riscontato un trauma cranico commotivo, traumi al volto e alle gambe. Dopo la prima assistenza e dopo essere stato valutato in posto, è stato trasferito in ambulanza in ospedale, al Moriggia Pelascini di Gravedona, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. La zona del crollo è stata invece delimitata per evitare possibili altri incidenti.