Abbadia, incidente sulla Sp 72: 20enne esce di strada col furgone. Recuperato con l'autogrù

Abbadia Lariana (Lecco), 26 giugno 2025 – Una distrazione, forse un leggero mancamento per il caldo, e l'autista ha scartato. Il 20enne alla guida del furgoncino è uscito di strada ed è finito contro la recinzione di un giardino, in bilico su un terrapieno e la rampa di accesso ad una proprietà privata.

L'incidente

L'incidente è successo questa mattina ad Abbadia Lariana, lungo la Sp 72 del lago di Como. Un giovane di 20 appunto ha perso il controllo del Fiat Doblò da lavoro che stava guidando, uscendo di strada e terminando la corsa contro una recinzione, dopo aver travolto e abbattuto alcuni arbusti. Ha schivato la cuspide del guard rail partitraffico solo di pochi centimetri.

I soccorsi

E' stato soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e dai volontari del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. Se l'è cavata solo con qualche ferita non grave. In posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per mettere in sicurezza la zona e il mezzo: hanno letteralmente ripescato il furgone con la loro autogrù.

Il traffico

Per consentire le operazioni di recupero del veicolo è stato necessario chiudere temporaneamente la provinciale. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti, dovuti pure ai molti lavori in corso e ai cantieri aperti in contemporanea. Problemi ala viabilità in mattinata pure sulla Statale 36, per un veicoli in panne e altri incidenti non gravi.