Colico, tir sperona in galleria un furgone carico di mandarini: superstrada chiusa e traffico in tilt

Colico (Lecco), 6 dicembre 2024 – Statale 36 chiusa per incidente in galleria. L'incidente è successo in direzione nord, verso Sondrio, all'altezza di Colico, nella galleria Corte. Due i mezzi coinvolti: un bilico e un furgone carico di piante da frutta, mandarini e clementini soprattutto. L'autista dell'articolato, probabilmente alla fine di una manovra di sorpasso, ha speronato il furgone e lo ha spinto contro la parete del tunnel. La cabina del furgone è stata completamente distrutta e schiacciata. Sul posto i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, i primi a raggiunge i, luogo dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia stradale.

L’intervento della Stradale e di Anas

L'autista di 43 anni alla guida del furgone, non si sa come, è uscito illeso dall'abitacolo. Poliziotti della Stradale e tecnici di Anas hanno dovuto chiudere un tratto di Statale 36, per sgomberare la carreggiata da mandarini e clementine e per rimuovere i due veicoli incidentali. Sono stati danneggiati pure alcuni pannelli di rivestimento della galleria. È stata istituita l'uscita obbligatoria, in direzione nord, a Bellano, con immissione di nuovo in Superstrada al Trivio di Fuentes. L'alternativa è la Sp 72, la provinciale rivierasca del lago di Como. A causa della chiusura della Statale 36 si registrano code, sia sulla 36, sia sulla Sp 72.