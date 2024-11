Costa Masnaga, maxi tamponamento sulla Statale 36: otto feriti, traffico paralizzato

Costa Masnaga (Lecco), 24 novembre 2024 – Maxi tamponamento a catena sulla Statale 36. Otto i feriti, che viaggiavano a bordo di 4 auto. L'incidente è successo sulla Milano – Lecco, all'altezza di Costa Masnaga, in direzione sud, da Lecco verso Milano. Tra i coinvolti c'è anche un ragazzino di 13 anni. Nessuno di loro sembra grave. In posto i sanitari di Areu con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce bianca di Merate, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, agli agenti della Polstrada e ai tecnici di Anas.

La circolazione è stata interrotta per consentire ai soccorritori di intervenire. Per evitare di rimanere bloccati in coda, è meglio uscire allo svincolo di Annone Brianza, proseguire per Oggiono e poi, attraverso le strade provinciali locali, raggiungere Briosco per reimmettersi in Superstrada dopo aver saltato la fila. Rallentamenti, ma per traffico intenso, si segnalano anche a Colico, sempre in direzione sud, verso Lecco, poco dopo l'innesto con la SS 38.