Panico sulla Statale 36: prima sorpassa a tutta velocità, poi si blocca di traverso in galleria e minaccia un automobilista

Colico (Lecco), 25 novembre 2024 – Un primo sorpasso in galleria sul filo almeno dei 130 chilometri all'ora, dove il limite è di 90. Poi un secondo sorpasso, al termine del quale, l'automobilista rallenta di proposito per farsi raggiungere, sbanda ripetutamente e a frena davanti al secondo conducente che ha appena superato, fino a fermarsi, di traverso, scendere dalla propria auto, bloccarlo, minacciarlo. Sembra quasi un remake della scena cult del film Il sorpasso, con Vittorio Gassman, nei panni di Bruno Cortona, che, al volante della sua Lancia Aurelia B24 convertibile, si esibisce in una serie di sorpassi lungo l'Aurelia, con tanto di gestaccio delle corna. Invece no, non è finzione, è successo veramente, sulla Statale 36, tra Colico e Dorio, in direzione sud verso Milano. Lo racconta Paolo Castelli, di Mandello del Lario, che la scena l'ha vista di persona e l'ha anche filmata con la sua dashcam di bordo e postata in rete.

Il sorpasso a 130 all'ora sulla Statale 36: un frame del video girato con la dashcam da un automobilista

Il sorpasso

“Era la notte tra il 11 e 12 Marzo 2023, sabato su domenica, tornavo dal lavoro percorrendo il tratto in galleria tra Colico e Dorio sulla Superstrada 36 direzione Lecco – riferisce Paolo -. Mi sorpassa un automobilista su una Mercedes nera Classe A a circa 130 km. Sorpassa anche un altro automobilista davanti a a me che procedeva rispettando i limiti”. Il secondo guidatore superato è alla guida di una Ds. “L'autista della Mercedes inizia un'assurda sceneggiata ingiustificata, perché l' autista dell'auto che procedeva a bassa andatura aveva le ruote di sinistra sulla linea tratteggiata di mezzeria – prosegue Paolo -. Nulla di che preoccuparsi. L'autista della Mercedes rallenta fino a quasi fermarsi ed in una semi curva si mette di traverso bloccando completamente il traffico, è sceso dall'auto minacciando l'autista dell' auto davanti a me. Da parte mia momenti di terrore pensando a cosa potesse succedere se fosse sopraggiunto un veicolo ad alta andatura alle mie spalle”.

La denuncia

Per fortuna invece è andata bene: era tardi, non è sopraggiunto nessuno e tutto si è risolto in nulla. E' stato però solo per puro caso, quasi un miracolo, che non si sono verificati incidenti. Il giorno seguente Paolo, diligentemente, ha consegnato le immagini agli agenti della Polizia stradale di Bellano: “Il lunedì 12 marzo ho preso il filmato e l'ho consegnato alla Polizia Stradale di Bellano”. Non si sa come sia finita, se il folle sia stato identificato e multato. “Non sono a conoscenza degli sviluppi – spiega Paolo -. Spero solo che l'autista della Mercedes sia stato per parecchio tempo senza patente”. Ormai è trascorso un anno e mezzo, e Paolo ha anche deciso di postare le immagini in rete, per condividere l'ennesima testimonianza di quanto sia pericolosa la Statale 36, la futura Superstrada della Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, non solo per gli allagamenti, le frane, i distacchi dalle volte dei tunnel, ma anche a causa dei folli che sfrecciano infrangendo ogni limite di velocità e di comportamento.