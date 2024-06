Colico, barca scuffia e si ribalta: bagno fuori programma per due velisti

Colico (Lecco), 22 giugno 2024 – Due velisti hanno scuffiato, la barca a vela si è ribaltata e i due sportivi sono finiti in acqua, nel lago di Como. L'incidente nautico è accaduto nel tratto di lago davanti a Colico. In acqua sono finiti una 50enne e un 59enne.

L'idroambulanza della Croce Rossa

Dalla centrale operativa della Guardia costiera hanno subito allertato e dirottato gli Opsa, gli operatori polivalente del soccorso acquatico della Croce rossa italiana di Lecco in servizio di pattugliamento con la loro idroambulanza, nome in codice NAU-0140.

Da terra sono intervenuti invece i soccorritori di Areu, con i volontari della Croce rossa di Colico in ambulanza, su indicazione della centrale operativa del 112, il numero unico di emergenza urgenza. I due velisti sono stati recuperati e riportati a riva. Stavano bene, nonostante lo spavento, il bagno fuori programma e qualche contusione. I soccorritori li hanno visitati per accertarsi delle loro condizioni, ma i due hanno preferito non essere sottoposti a ulteriori accertamenti.