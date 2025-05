Guasto in stazione: treni fermi sulla Lecco - Milano. Scoppia la protesta dei pendolari

Merate (Lecco), 10 maggio 2025 – Lavori in ritardo, come i treni e un guasto in stazione. A pagarne il prezzo, come al solito, sono i pendolari, rimasti ancora una volta a piedi. La circolazione ferroviaria sulla linea Lecco – Carnate via Milano e sulla Sondrio – Lecco – Milano è sospesa tra le stazioni di Calolziocorte e di Carnate, in direzione di Milano.

La linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano

“La circolazione della linea ha subito rallentamenti e variazioni per il prolungamento dei lavori notturni di manutenzione infrastrutturale di Rfi tra le stazioni di Calolziocorte – Olginate e Carate – Usmate – spiegano da Trenord -. I treni hanno subito ritardi fino a 30 minuti per un guasto agli impianti nella stazione di Cernusco – Merate, che ha richiesto una riduzione di velocità”.

Per un ripristino totale della linea e della circolazione sono al lavoro i tecnici di Rfi, ma ci vorrà tempo. Diverse corse sono state cancellate, altre terminano prima del capolinea e altre ancora partono da stazioni diverse da quelle previste.

A partire dalle 9 sono stati istituiti due bus sostitutivi che stanno effettuando la spola tra Carnate e Lecco, ma non bastano: sono troppo poco capienti e hanno tempi di percorrenza troppo lunghi. Per cercare di limitare i danni sono state istituite anche fermate straordinarie a causa degli incroci e delle coincidenze saltate inoltre si stanno registrando problemi su tutte le direttrici. I viaggiatori sono infuriati, la rabbia corre soprattutto sui social.