Milano, 20 maggio 2025 – Tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 20 maggio 2025. Il montepremi disponibile per il 6 è di 34,6 milioni di euro. Anche sabato 17 maggio infatti nessuno ha conquistato la sestina vincente.

L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Dalle ore 20 segui la diretta dell’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Articolo in aggiornamento

Questi sono i sei numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

SuperEnalotto

punti 6 -

punti 5+1 -

punti-5 -

punti 4 -

punti 3 -

punti 2 -

Superstar

6 stella -

5+1 stella -

5 stella –

4 stella -

3 stella -

2 stella -

1 stella -

0 stella –

Lotto

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari –

Cagliari –

Firenze –

Genova –

Milano –

Napoli –

Palermo –

Roma –

Torino –

Venezia –

Nazionale –

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto, a maggio ruota di Milano, che permette di vincere premi extra in base ai simboli estratti:

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro:

Numero Doppio Oro:

Extra:

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.