Tragedia sfiorata a Pavia, idrovolante si ribalta sul Ticino e si schianta contro la chiatta Colombo

Pavia, 16 giugno 2024 – Incidente questa mattina al 7° Trofeo Battellieri Colombo. Al termine della manifestazione dedicata alla memoria di Nerino Bressan, Livio Nardin e Luigi Mella che prevedeva una gara tra gli equipaggi con le tipiche imbarcazioni pavesi – i barcè – era previsto l’ammaraggio sul Ticino di due idrovolanti dell'Aviazione marittima italiana come avveniva una volta.

L’ammaraggio è riuscito, gli idrovolanti sono planati nei pressi dell’idroscalo, dove si fermavano un tempo, ma quando dovevano risalire la corrente e tornare verso la casa galleggiante della Battellieri Colombo, qualcosa è andato storto. Stando a quanto raccontavano i numerosi spettatori, forse a causa di una boa collocata in posizione troppo vicina, in una posizione in cui anche le barche faticano a passare, o forse per un'avaria, uno dei due idrovolanti si è ribaltato e ha rischiato di affondare.

Il pilota e sua moglie sono subito saltati fuori dal mezzo che ha riportato un danno a una delle ali ed è stato recuperato dalle barche. La moglie del pilota, invece, è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’ospedale San Matteo.