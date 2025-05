Incidenti in montagna: "Non improvvisate"

Tre escursionisti morti in tre giorni solo sulle montagne della provincia di Lecco. Sabato sul Resegone hanno perso la vita un 44enne di Treviglio prima e un turista della Repubblica Ceca di 47 anni poi, mentre giovedì nei boschi sopra Mandello è precipitato per 15 metri un pensionato di 78 anni. La conta delle vittime sale a 5 se si allarga il raggio a tutto il territorio di competenza dei tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana: oltre a Lecco, le province di Como e di Varese e l’Appennino pavese. Quasi 180 invece gli interventi complessivi e i numeri sono in costante crescita. Dati allarmanti, che impongono considerazioni generali sulla sicurezza in montagna.

"Stiamo andando verso il periodo estivo, una stagione con temperature più alte e con cambiamenti significativi nelle condizioni ambientali – spiega Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e speleologico lomnardo -. In quota, i versanti esposti a nord presentano ancora, in alcune aree, neve e ghiaccio. È quindi fondamentale porre la massima attenzione a questi aspetti, compreso un equipaggiamento adeguato, oltre alla valutazione e alla pianificazione accurata dell’itinerario".

Significa intanto calzature adatte, ramponcini e ramponi dove necessari, abbigliamento adatto, anche a strati, luce frontale, cellulare sempre carico per lanciare l’allarme ed essere localizzati in caso di necessità. E poi scegliere uscite in base alle proprie capacità e fidandosi solo di esperti, non di influencer e guru dei social. "Da anni – prosegue – promuoviamo la campagna permanente "Sicuri in montagna", per la prevenzione degli incidenti nei diversi periodi e per attività specifiche".

