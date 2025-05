Rogo distrugge un capannone

Alba di fuoco ieri mattina ad Airuno. Un incendio ha distrutto un capannone agricolo utilizzato come deposito. L’allarme è scattato attorno alle 5. In posto i vigili del fuoco del distaccamento di Merate con un’autobotte e un’autopompa, che sono riusciti a circoscrivere il rogo e ad impedire che si propagasse ad una attigua palazzina residenziale, ma non a salvare il capanno, completamente divorato dalle fiamme. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durate circa tre ore e si è concluso fortunatamente senza feriti, né intossicati e tanto meno ustionati.

Domenica sera invece i vigili del fuoco erano corsi a Oggiono, per ‘incendio di una canna fumaria del forno di una pizzeria. Tanto fumo e un po’ di trambusto, ma nessun danno particolare, nemmeno ai commensali che non si sono accorti praticamente di nulla, se non per il lampeggiare e l’ululare delle sirene delle camionette dei vigili del fuoco. D.D.S.