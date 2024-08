Col figlio di 7 anni su ferrata da esperti. Salvati in elicottero

Papà e figlio di 7 anni sono rimasti bloccati sul Resegone, su uno sperone di roccia a 1.700 metri di quota. Li hanno recuperati i Draghi lombardi dei vigili del fuoco. Padre e figlio ieri sono avventurati lungo il canale Cermenati, una verticale di 700 metri di dislivello molta esposta, adatta ad alpinisti esperti: un’ascesa troppo impegnativa per un bambino di quell’età, per quanto abituato fin da piccolo ad andare in montagna. Il piccolo buona parte del canalone, che a tratti diventa una via ferrata attrezzata, quando mancavano meno di 200 metri alla cima, non è stato più in grado di muoversi, paralizzato dalla stanchezza e dalla paura per alcuni passaggi. Il papà ha chiesto aiuto agli operatori del 112 che a loro volta hanno mobilitato i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco decollati dalla base di Malpensa, con i colleghi della squadra speleo alpino fluviale del comando di Lecco. Sono stati allertati pure i tecnici del Soccorso alpino. I soccorritori li hanno recuperati calandosi con il verricello e trasferendoli uno per uno a bordo del mezzo aereo. L’operazione di salvataggio, è durata quasi un paio d’ore. D.D.S.