Lecco, in bici sul Terzo ponte della Statale 36: “È impazzito”

Lecco, 11 maggio 2024 – Dopo gli automobilisti in contromano sulla Statale 36, ecco i ciclisti in bicicletta in Superstrada.

Il ciclista sul Terzo ponte della Statale 36

E' successo nei giorni scorsi. Un cicloamatore, di quelli con la bici da corsa e la tutina professionali, è stato immortalato mentre percorreva in bicicletta appunto il Terzo ponte Alessandro Manzoni della Milano – Lecco. Nonostante il vistoso cartello di divieto in formato gigante che avverte che da lì i ciclisti non possono passare, ha imboccato la Statale 36 dallo svincolo di Pescate.

“Che roba, è impazzito!”, esclama incredulo l'autore del video che mostra il ciclista mentre pedala tranquillamente, come se nulla fosse, sul Terzo ponte della Superstrada. Le immagini sono state poi rilanciate dal sindaco di Pescate Dante De Capitani. Sul futuro nuovo Quarto ponte di Lecco, che verrà realizzato accanto al Terzo, è prevista una pista ciclabile, ma probabilmente verrà rimpiazzata da una carreggiata stradale per renderlo a doppio senso di percorrenza per gli automobilisti.