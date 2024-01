Ennesima follia al volante. In contromano sulla 36. Multa e patente sospesa

Dopo aver saltato l’uscita, invece che proseguire fino al successivo svincolo per tornare indietro, ha accostato, invertito la marcia e percorso la Statale 36 in contromano per una decina di metri. È successo l’altra sera all’altezza di Piona, a Colico. A giocare alla roulette russa con la propria – ma soprattutto la vita degli altri – un’automobilista lecchese quarantenne che è stata rintracciata, multata e si è vista sospendere la patente. La sua manovra proibita, è stata filmata da un passante, che poi ha postato il video in rete. La donna al volante di una monovolume più volte ha rischiato la collisione con gli altri in transito. Oltre che dal testimone di passaggio, la manovra è stata immortalata pure dalle telecamere posizionate in zona.

Solo l’anno scorso i poliziotti della Stradale di Lecco hanno ritirato la patente a 10 automobilisti che hanno percorsi tratti di Super in contromano. Come nell’ultimo caso, lo hanno fatto tutti di proposito, non per errore né senza rendersene conto: hanno compiuto l’azzardo con consapevolezza, appunto per non allungare la strada di qualche chilometro e perdere qualche minuto in più dopo aver superato l’uscita. D.D.S.