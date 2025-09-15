I caschi Ikon di Camp vincono il Red Dot Design Award 2025

Premana (Lecco), 15 settembre 2025 – Ennesima, prestigiosa affermazione per i caschi Camp Ikon e Ikon Nova (la versione da donna), che nell’ambito del Red Dot Design Award 2025 hanno ottenuto il Red Dot Best of the Best, il riconoscimento più prestigioso riservato ai migliori prodotti in assoluto, caratterizzati da un design pionieristico che schiude nuove prospettive.

Tra gli 89 prodotti premiati nel 2025 con il Red Dot Best of the Best figurano ad esempio la Ferrari F80 (categoria Automobili e motori) e il MC Mini M4 di Apple (categoria computer), giusto per citare solo un paio di marchi iconici a livello mondiale.

Il casco Ikon di Campo che ha vinto il Red Dot Best of the Best

Il casco

Già vincitori dell’iF Design Award 2025, Ikon e Ikon Nova sono due nuovi caschi (designer Marco Nicora) che combinano la protezione e la robustezza dei modelli hardshell con la leggerezza e la ventilazione di quelli in-mold.

Presentano un guscio esterno in ABS eccezionalmente resistente, caratterizzato da una costruzione a nervatura 3D in corrispondenza delle aperture di ventilazione a nido d’ape. La calotta interna in EPP con top in EPS si estende su tutta la superficie del guscio. Presenta aperture di ventilazione traslate che si combinano con quelle del guscio e aumenta la protezione in caso di impatti laterali.

Un dettaglio della versione da donna di Ikon

Il premio

Il Red Dot Design Award è uno dei più prestigiosi premi di design al mondo. Fondato nel 1954 ad Essen, in Germania, comprende tre competizioni distinte (Product Design, Brands & Communication Design, Design Concept).

La Product Design è la più antica ed è riservata a prodotti di diverso genere, suddivisi in 51 categorie dalla moda alle automobili, tra i quali la giuria seleziona i migliori per eccezionalità del design tendendo conto dell’estetica, della funzionalità, della sostenibilità e dell’innovazione.

I caschi Ikon e Ikon Nova si sono affermati nella categoria Outdoor & Camping Equipment, ottenendo il massimo riconoscimento con il punteggio di 94/100.

L’azienda

CAMP è leader mondiale nella realizzazione e vendita di attrezzi tecnici da alpinismo, arrampicata, escursionismo e scialpinismo. Fondata nel 1889 a Premana, l’azienda coniuga da oltre 135 anni tradizione e innovazione.

I suoi prodotti sono distribuiti in oltre 90 paesi del mondo, sono utilizzati da innumerevoli appassionati e continuano a essere protagonisti insieme ad alpinisti e climber di primissimo piano come Denis Urubko, Luka Lindič, Nicolas Favresse, Ines Papert, Janja Garnbret e Stefano Ghisolfi.