Calolziocorte, ucciso a coltellate in stazione per un debito di 50 euro: l’assassino resta in cella

Calolziocorte (Lecco), 4 settembre 2023 – Resta in carcere Haruna Guebre, il 23enne del Burkina Faso che martedì scorso in stazione a Calolziocorte ha ammazzato a coltellate Malcom Mazou Darga, un suo amico di 25 anni.

Per il giudice delle indagini preliminari potrebbe scappare, magari all'estero, e potrebbe uccidere di nuovo, perché ritenuto pericoloso. Per questo ha respinto la richiesta del suo avvocato di fiducia di una detenzione alternativa rispetto ad una cella della casa circondariale di Pescarenico, come i domiciliari o una comunità.

Haruna aveva già cercato di nascondersi dopo il delitto, scappando da casa sua e non presentandosi nemmeno al lavoro, poiché sapeva che i poliziotti lo avrebbero cercato lì. Si è rintanato dalla fidanzata, dove comunque lo hanno lo stesso rintracciato gli agenti della Mobile e della Polfer. Inoltre, al momento si è anche rifiutato di collaborare con inquirenti e investigatori: durante l'interrogatorio di garanzia ha infatti fatto scena muta, trincerandosi dietro la facoltà di non rispondere.

Non ha voluto nemmeno spiegare perché ha pugnalato Malcom sotto gli occhi della madre, che era con lui sulla banchina del binario 3. Una delle ipotesi è che abbia aggredito il connazionale per un debito di 50 euro per questioni forse di droga, di cui sono state trovate diverse dosi nell’appartamento dove abita.