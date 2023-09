Malcom ucciso con una coltellata al cuore: il video dell’orrore alla stazione di Calolziocorte. «Ha provato a scappare»

Calolziocorte (Lecco), 1 settembre 2023 – La banchina del binario 3 è imbrattata di scie e pozze di sangue. Malcom prima seduto con le gambe distese, appoggiato a un pilastro in metallo della pensilina e un istante dopo è sdraiato a terra in preda alle convulsioni; un agente della Polfer cerca di soccorrerlo e di bloccare come può a mani nude la copiosa emorragia dalla sua coscia ferita.

Il film della violenza

E' una scena agghiacciante quella a cui hanno assistito martedì pomeriggio i pendolari in arrivo e in partenza alla stazione di Calolziocorte: è la scena degli ultimi istanti di vita di Malcom Darga Mazou, il 23enne originario del Burkina Faso ammazzato a coltellate da un 25enne martedì 29 agosto, in pieno giorno, in un luogo pubblico affollato, sotto gli occhi della mamma della sua vittima e a poche decine di metri dai poliziotti della Ferroviaria che nulla hanno potuto fare per impedirgli di uccidere. L'hanno ripresa proprio alcuni passeggeri con i loro smartphone.

Malcom ucciso in stazione a Calolziocorte

Il movente

Dietro all'omicidio ci sarebbe una questione forse di un debito di droga: l'assassino, che fino ad ora avrebbe fatto scena muta dopo essere stato stanato e catturato la mattino dopo il delitto a casa della sua ragazza, verrà interrogato venerdì. Avrebbe assestato due fendenti locali a Malcom: il primo ad una coscia, recidendogli la femorale, poi il colpo di grazia dritto al cuore, mentre Malcom stava provando a scappare.