Calolziocorte, dalla lite sui social agli spari sotto casa: arrestato l’aggressore del pugile Luca Marasco

È stato arrestato il 42enne bergamasco che il mese scorso ha sparato sotto casa di Luca Marasco, l’ex campione italiano dei pesi leggeri di 40 anni. Ha cercato di gambizzarlo, per fortuna senza colpirlo, non con i proiettili almeno, ma solo con il calcio della pistola. Era ricercato, perché si era reso irreperibile subito dopo l’agguato. L’altro giorno si è però presentato in caserma con il suo avvocato e si è costituito. Ora è in carcere a Pescarenico.

L’accusa per lui è di lesioni e porto abusivo di arma da fuoco, cioè una piccola calibro 22 che non aveva mai dichiarato e che non poteva nemmeno avere. A spiegare i motivi dell’agguato era stato lo stesso pugile. "È successo per una lite sui social, tutto qua. Un post tira l’altro, vengo io, vieni tu, vieni qua... ed è successo quello che è successo". Cioè appunto lo sparo e la botta in testa al boxeur. I due avevano litigato in rete pure la sera prima dell’aggressione, ma Luca non si sarebbe mai immaginato che il battibecco virtuale si sarebbe poi trasformato in una lite a mano armata reale. Invece il giorno seguente, il 42enne si è presentato fuori casa del campione di boxe: "Luca scendi, ho bisogno di parlarti".

Tuttavia non gli ha parlato, gli ha sparato. Luca per fortuna sa come difendersi ed è riuscito a disarmarlo. Il 42enne è stato identificato dai carabinieri della compagnia di Lecco, sia grazie alla testimonianza della vittima, sia ai filmati di diverse telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Sulla base degli elementi raccolti il magistrato di turno incaricato del caso ha chiesto e ottenuto dal gip un mandato di cattura in carcere, sebbene il ricercato si fosse reso subito irreperibile, almeno fino ai giorni scorsi. Fino all’epilogo delle scorse ore.