Agguato al pugile Luca Marasco, l'ex campione dei pesi leggeri aggredito e ferito sotto casa

Calolziocorte (Lecco), 20 aprile 2024 – Agguato fuori casa contro l'ex campione italiano dei pesi leggeri. A restare ferito a terra nella tarda mattinata di oggi a Calolziocorte è Luca Marasco, pugile professionista di 40 anni, che ha vinto e difeso per due volte il titolo italiano di pesi leggeri tra il 2009 e il 2010. Chi lo ha aggredito ha esploso anche un colpo di pistola, senza però colpirlo.

L’aggressione

L'aggressione, che sembra appunto un vero e proprio agguato, è avvenuta all'interno della corte dove il boxer abita. Un conoscente gli avrebbe chiesto di uscire di casa: cosa poi sia accaduto non è al momento molto chiaro. Di certo c’è che è stato esploso un colpo di pistola andato a vuoto, ma il pugile è stato comunque ferito alla testa, probabilmente colpito con il calcio della pistola da cui è partito il colpo. Portato al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco, Marasco è stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Le indagini

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Lecco coordinati dai magistrati della Procura. Risulta non sia la prima volta che il pugile viene aggredito. Si presume che l’agguato possa essere legato alla sua attività di pugile. Marasco era stato accoltellato alle braccia nell'estate del 2023 a Malgrate da un tunisino di 25 anni.

L’altro caso

È il secondo fatto di sangue grave che si registra in paese in pochi mesi: la scorsa estate in stazione a Calolziocorte un giovane di 23 anni del Burkina Faso ha accoltellato e ucciso con due fendenti alla gamba e al petto un connazionale di 25 anni, all'apparenza senza alcun motivo particolare.