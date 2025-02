Cade e viene travolto dal trattore. Fatale un dislivello improvviso

Muore travolto dal suo trattore, che affronta un dislivello improvviso, si inclina, lo sbalza all’esterno e poi lo schiaccia. Roberto Tosini, 72enne di Darfo Boario Terme, ieri ha perso la vita per un incidente in strada. Il dramma si è consumato intorno alle 13,30. Il pensionato, che viveva nella frazione d Montecchio, stando alle prime informazioni si trovava alla guida del mezzo agricolo e procedeva su via Ramus, una via di campagna che fiancheggia in parallelo la Statale 42. Arrivato in prossimità di un piccolo ponte che sormonta un canale idroelettrico, il trattore di Tosini per ragioni in corso di accertamento - forse una manovra sbagliata o una disattenzione - avrebbe urtato un muretto o un grosso cordolo a bordo strada. L’impatto con il dislivello ha sbilanciato pericolosamente il mezzo a tal punto da sbalzare il conducente. L’anziano è caduto all’esterno della cabina, è finito sulla strada ed è stato travolto dalla stessa macchina, che l’ha schiacciato sotto le ruote mentre proseguiva la marcia.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica di Camunia Soccorso. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare Tosini ma i numerosi tentativi sono stati inutili. L’anziano non ha fatto in tempo nemmeno a raggiungere l’ospedale perché il suo cuore ha smesso di battere nello stesso luogo in cui ha avuto l’incidente. In via Ramus sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, configurabile come incidente stradale. Per permettere la rimozione del mezzo e le operazioni di soccorso si è resa indispensabile la chiusura della strada.

Beatrice Raspa