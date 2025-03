Brivio, Aldo e la bici rubata: i carabinieri la trovano e gliela riportano a casa

Brivio (Lecco), 30 marzo 2025 – Aldo, ex storico infermiere dell'ospedale di Merate di 81 anni di Brivio, con la sua bici elettrica va dappertutto. La usa per girare, andare a trovare gli amici, fare la spesa. In sella percorre decine e decine di chilometri ogni giorno

Il furto

Nei giorni scorsi mentre si trovava nella Bergamasca qualcuno però gliel'ha rubata; un danno economico non da poco per un pensionato, perché quella bici costa almeno mille euro; ma soprattutto un bel problema per chi, come Aldo, non riesce proprio a stare fermo a casa. Aldo ha subito sporto denuncia ai carabinieri della tenenza di Zingonia, competenti per territorio dove la sua bicicletta è stata rubata. Aldo sulla bici ha installato un dispositivo di localizzazione tramite il cellulare, un gps, in modo da poterla tenere sempre d'occhio, sapere dove si trova e rintracciarla appunto in caso di furto.

Il ritrovamento

Grazie al localizzatore, seguendo sulla mappa il segnale, i carabinieri sono così riusciti a ritrovare la bici nel giro di breve tempo: era in un casolare abbandonato di Bottanuco, per fortuna ancora perfettamente integra. L'hanno quindi caricata sulla loro auto di servizio e l'hanno riportata direttamente a casa di Aldo, a cui l'hanno riconsegnata. Aldo e i suoi famigliari da parte loro ringraziano i carabinieri. Intanto le indagini per provare a rintracciare chi abbia rubato la bici proseguono. Si presume qualche disperato che appunto abita casolari e cascinali abbandonati.