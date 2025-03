Business delle bici rubate. Giro di vite della Locale. Colto sul fatto un ladro

"Finalmente". Dopo tante denunce cadute nel vuoto si registra una notizia positiva per i pendolari che si recano in stazione in bicicletta parcheggiandola poi nelle aree assegnate. La Polizia locale, anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, ha fermato nelle ultime ore un uomo che poco prima aveva rubato due biciclette posteggiate all’interno del Bici Park della stazione, e una terza a pochi metri di distanza. "Finalmente. È da quattro anni che sollecitiamo gli amministratori e la polizia locale, segnalando sistematicamente i furti, a intervenire per risolvere il problema. Questo è un primo passo. La soluzione definitiva è chiudere i cancelli limitando l’accesso ai soli utenti identificati e registrati". È il commento dell’associazione Fiab Abbiateinbici che, da anni, segnala periodicamente il numero delle biciclette rubate e vandalizzate.

"Dal 17 febbraio al 14 marzo, in soli 26 giorni, sono state rubate almeno 17 biciclette all’interno del recinto: di 15 abbiamo trovato catene e lucchetti tagliati, di altre due abbiamo avuto segnalazione sui social". Si leggeva nell’ultimo report della stessa associazione. La Locale ha fatto sapere che l’uomo fermato per il furto delle biciclette è un cittadino tunisino con diversi precedenti per furto, che si era introdotto all’interno del Bici Park e, con l’ausilio di un tronchese, aveva forzato i lucchetti di tre biciclette. Dopo averne prelevate due, si era diretto verso piazza Castello dove, con lo stesso sistema, ne aveva presa una terza. L’uomo le avrebbe poi caricate sul treno diretto a Vigevano per portarle ad un ricettatore.

Da giorni, a seguito delle segnalazioni ricevute gli agenti coordinati dalla comandante Maria Malini, stavano monitorando la zona del Bici park. Quando gli agenti hanno notato l’uomo che attendeva il treno sorvegliando le tre biciclette che aveva portato accanto ai binari sono intervenuti fermandolo. La contestuale visione dei filmati di sorveglianza ha confermato i sospetti degli agenti. Il nordafricano è stato denunciato a piede libero. Le biciclette sono state sequestrate e saranno restituite ai proprietari, se in possesso di regolare denuncia di furto, denuncia che potranno sporgere contestualmente al comando della polizia locale. L’assessore Chiara Bonomi nel ringraziare gli agenti ha assicurato che rimarrà alta l’attenzione della polizia locale per contrastare simili episodi.

Giovanni Chiodini